Российские банки начнут возвращать украденные мошенниками деньги по новым правилам

С 25 июля 2024 года в России заработает закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать клиентам похищенные средства в течение 30 дней после заявления клиента.

С 25 июля 2024 года в России заработает закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать клиентам похищенные средства в течение 30 дней после заявления клиента и в случаях, установленных законом. Об этом сообщило РБК.

Банк отправителя должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней в случаях:

Когда банк допустил перевод на мошеннический счет, который находится в спецбазе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента»;

Если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента;

Когда клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этом. Если банк не предупредили о потере контроля над картой, то он может не возмещать средства. В этом случае также указан срок для возврата трансграничного перевода — 60 дней.

Кроме того, банки смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счет и уведомлять об этом клиентов. За этот период человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймет, что находится под влиянием злоумышленников.

Также банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если от полиции поступила информация, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег.

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