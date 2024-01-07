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Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в соцсетях
Отмечается, что лучше не указывать настоящую дату рождения — это усложнит жизнь мошенникам и поможет защитить свои данные.

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в соцсетях. Об этом сообщил РИА Новости руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

По его словам, профили в соцсетях стоит делать закрытыми. Галов считает, что лучше не указывать настоящую дату рождения — это усложнит жизнь мошенникам и поможет защитить данные.

Говоря про пароли, эксперт отметил, что они должны быть разными для каждого аккаунта и их нужно периодически менять.

Как рассказал Галов, комбинации должны состоять минимум из 12 знаков и не содержать личные данные. Еще один дополнительный способ обезопасить аккаунты и личные данные — двухфакторная аутентификация.

«Обращайте внимание, какие доступы запрашивают установленные приложения, и не выдавайте те, что не нужны им для работы. Если условный „фонарик“ просит доступ к контактам — это повод насторожиться. В целом, перед тем как устанавливать приложение, мы рекомендуем изучить условия его использования», — сказал эксперт.

Галов уточнил, что сами по себе cookie-файлы не угрожают приватности. Однако злоумышленники, заразив устройство и получив к ним доступ, могут использовать их в своих целях. Поэтому рекомендуется не сохранять cookie на подозрительных сайтах или тогда, когда в этом нет необходимости.

Эксперт утверждает, что стоит обращать внимание на то, какие данные и куда публикуются, и не хранить свои конфиденциальные сведения в незащищенном виде на смартфоне, в переписках в соцсетях и мессенджерах. По его словам, лучшая альтернатива — специальные приложения или защищенные паролем папки.

В случае, если данные утекли, важно быстро сменить пароль от учетной записи.