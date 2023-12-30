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В Белгороде из-за массированного обстрела погиб мужчина и пострадал ребенок
В Белгороде в пятницу, 29 декабря, в результате прямого попадания в частный дом в ходе массированного обстрела со стороны Украины погиб мужчина, четверо ранены, в том числе десятилетний ребенок.

В Белгороде в пятницу, 29 декабря, в результате прямого попадания в частный дом в ходе массированного обстрела со стороны Украины погиб мужчина, четверо ранены, в том числе десятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

У ребенка осколочное ранение ягодичной области, у женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго — контузия. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу и детскую областную больницу.

Различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домах: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля.

Есть повреждение системы водообеспечения в городе. Аварийные бригады начнут восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.