В Рязанской области 7 января ожидается до -24 градусов
Ветер северной четверти, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
В Рязанской области в воскресенье, 7 января, температура воздуха ночью составит -24, -19 градусов, местами до -28 градусов. Днем ожидается -24, -19 градусов, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Переменная облачность. Ночью пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер северной четверти, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Напомним, ранее МЧС предупредило рязанцев о сохранении аномальных холодов.