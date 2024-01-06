Рязанцев предупредили о сохранении аномальных холодов

В Рязанской области 7-9 января сохранятся аномальные холода. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области 7-9 января сохранятся аномальные холода. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным гидрометеорологов, 7-9 января на территории Рязанской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Жителей просят быть осторожными.