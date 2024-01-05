В Рязанском районе без электричества и отопления остались около 400 жилых домов

Вернуть свет должны до 20:00.

В Рязанском районе 5 января отключили электричество в поселке ТИЗ «Дядьково», где находятся около 400 жилых домов.

Свет пропал около 16:00. Отмечается, что вместе с ним пропадает и отопление.

«5 января произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, в результате чего было нарушено электроснабжение ряда потребителей на улицах в селе Дядьково Рязанского района. Бригада Рязанского РЭС оперативно выехала на место для устранения нарушения. Время устранения — до 20:00», — сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».

Ранее сообщалось, что на Дягилевской ТЭЦ произошла авария.