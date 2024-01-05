Администрация Рязани рассказала подробности устранения последствий аварии на Дягилевской ТЭЦ

Управляющие компании обследуют сети в жилых домах.

Администрация Рязани рассказала подробности ликвидации аварии на Дягилевской ТЭЦ. Об этом она написала пост в своем Telegram-канале.

Отмечается, что повреждение сетей произошло в 6:36.

«Сейчас специалисты АО „Квадра“ совместно с РМПТС ведут обследование тепловых сетей. Управляющие компании также обследуют сети в жилых домах», — пишет мэрия.

Ранее сообщалось, что отопление в домах жителей Канищева, Недостоева и Приокского дадут в течение часа.