Мэрия Рязани рассказала, когда вернется тепло в дома жителей из-за аварии на Дягилевской ТЭЦ

В администрации Рязани рассказали, что энергетики оперативно локализовали место прорыва на Дягилевской ТЭЦ и вывели участок в ремонт.

«Для проведения работ под отключение отопления попадает одно здание по адресу: улица Интернациональная, 1а», — пишет пресс-служба мэрии.

Гидравлический режим в магистральных теплосетях восстановлен. Отопление в домах жителей районов Канищево, Недостоево и Приокском появится в течение часа.

Ранее сообщалось об аварии на Дягилевской ТЭЦ.