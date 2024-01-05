Мэрия прокомментировала аварию на Дягилевской ТЭЦ
В Рязани 5 января на Дягилевской ТЭЦ произошло повреждение. Администрация города прокомментировала ситуацию.
«Сейчас специалистами АО „Квадра“ совместно с РМПТС ведётся обследование тепловых сетей. Управляющие компании также обследуют сети в жилых домах», — пишет пресс-служба мэрии.
Без отопления остались районы: Канищево, Приокский и Недостоево.
Отмечается, что ремонтная бригада после обнаружения источника повреждения приступит к оперативной замене поврежденного участка трубопровода. Теплоснабжение планируется восстановить в течение дня.
Ранее жители трех районов Рязани пожаловались на холод в домах.