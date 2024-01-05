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Мэрия отчиталась о завершении ремонта на теплосетях на улице Интернациональной

На улице Интернациональной завершили ремонтные работы на теплосетях АО «Квадра». Об этом сообщила мэрия Рязани.

Сварочные работы на поврежденном участке завершили около 20:00. Сейчас начали заполнять поврежденный участок тепломагистрали.

«Специалисты управления энергетики и ЖКХ вместе с управляющими компаниями обходят дома, из которых поступают жалобы на отсутствие отопления. Дом 1а по Интернациональной улице переведен на штатную схему теплоснабжения после ремонта поврежденного участка. Восстановлением теплоснабжения непосредственно в жилых домах занимаются управляющие компании под контролем администрации города», — сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось об аварии на Дягилевской ТЭЦ.