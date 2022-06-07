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Малков обсудил с гендиректором РЖД расширение дороги под путепроводом на Первомайском проспекте в Рязани
Политик также обсудил с Белозеровым тему ускорения проездов до Москвы.

Павел Малков обсудил с гендиректором РЖД расширение дороги под путепроводом на Первомайском проспекте в Рязани. Об этом врио губернатора заявил во вторник, 7 июня, на заседании правительства.

«Провел рабочую встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым: обсудили все накопившиеся вопросы, в том числе расширение дороги под путепроводом в начале Первомайского шоссе [проспекта], строительство путепровода на станции Рыбное, возможность реконструкции вокзала», — отметил глава региона.

Политик также обсудил с Белозеровым тему ускорения проездов до Москвы. По словам, гендиректора РЖД участок от Москвы до Рязани — самый высоконагруженный в России и ускорение поездов «требует колоссальных инвестиций».

Малков попросил профильного зампреда правительства Евгения Беленецкого по каждому вопросу направить официальные письма в РЖД.