Новости Рязани за 4 января 2024 год

А что в кино? «Корпорация Морозов», «Каменщик» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Российская комедия «Корпорация Морозов» — коллекция новогодних историй с атмосферой чуда и известными российскими актерами. Боевик «Каменщик» — бывший агент ЦРУ возвращается в игру, чтобы остановить опасного преступника и спасти мир. Триллер «Человек-невидимка. Возвращение легенды» — история человека-невидимки, который осознал свое могущество и решил создать армию себе подобных, чтобы установить единоличную власть на основе террора и насилия. Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В Краснодарском крае до смерти избили 17-летнего студента-инвалида

В станице Северской Краснодарского края до смерти избили 17-летнего студента-инвалида. Об этом сообщает местная прокуратура. 1 января между 17-летними юношами произошел конфликт и задержанный дважды ударил в челюсть студента-инвалида Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа. После этого злоумышленник вместе с приятелями начал оказывать оппоненту помощь, но поняв, что тот скончался, скрылся с места. Тело погибшего в тот же день обнаружили прохожие возле магазина. «Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый допрошен следователем, и ему избрана мера пресечения», — говорится в сообщении прокуратуры.

На льду ручья в Ленобласти нашли женский труп

В Ленинградской области на льду ручья обнаружили труп женщины. Об этом 4 января сообщила местная аварийно-спасательная служба. Прибывшие спасатели доставили погибшую на берег и передали полиции. Проводится проверка.

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Киев начать мирные переговоры с Москвой

Политолог Олег Соскин призвал Украину начать мирные переговоры с Россией, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния инфраструктуры и экономики страны. Об этом он заявил 4 января в своем YouTube-канале. По его мнению, ракетные удары по Украине показали слабость ПВО. Он подчеркнул, что в ближайшее время они не прекратятся, поэтому необходимо наладить диалог с Россией. «Президент РФ Владимир Путин четко сказал, что будут [ракетные удары по территории Украины]. До каких пор? Пусть Украина начнет переговоры», — подчеркнул политолог.

В Сасове пропал мужчина

В Сасове пропал мужчина. Об этом сообщили в соцсетях. 39-летний Попович Аурел Георгиевич 3 января в 12:30 ушел от Сасовской ЦРБ в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Приметы: худого телосложения, темные волосы, рост 190 см. Был одет в зеленую болоневую куртку, синие штаны, голубую в белую полоску шапку. При себе имел рюкзак темно-серого цвета. О его местонахождении просят писать сюда или сюда.

Средствами ПВО перехвачена ракета в Липецкой области

Средствами ПВО перехвачена ракета в Липецкой области. Об этом 4 января сообщило Министерство обороны России. Отмечается, что украинская ракета пыталась провести террористическую атаку с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории РФ.

В Рязани из-за аварии на контактной сети отменили четыре маршрута

В Рязани из-за аварии на контактной сети отменили четыре троллейбусных маршрута. Об этом сообщает сайт мэрии.В 17.22 произошел обрыв несущего троса на Московском шоссе. На место выехали две контактные бригады. Маршруты троллейбусов №№ 1, 9, 10, 16 «отключили». По маршруту троллейбуса № 1 пустили автобус МАЗ, который работает без графика.

В Твери школьница умерла в гостях у ровесника

В Твери школьница умерла в гостях у ровесника. Об этом 4 января пишет РЕН ТВ. 15-летняя девочка приехала в гости к другу их Вышнего Волочка. Позже ей вызвали скорую помощь. Однако врачи обнаружили уже мертвое тело. Спасти ее не удалось. По данным издания, подросток могла отправиться неизвестным веществом. Тело направили на судмедэкспертизу. Из квартиры забрали вещи с лекарствами и телефоны школьников.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону. «Ночью с 4 на 5 января на территории Рязанской области местами ожидается сильный мороз», — говорится в сообщении. Ожидается температура −31…−30°.

В Башкирии мужчина изнасиловал падчерицу за час до нового года

В Башкирии мужчина изнасиловал падчерицу за час до нового года. Об этом 4 января сообщают «Вести-Башкортостан». В Шаранском районе республики 40-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу. Спустя пару часов после инцидента в полицию обратилась мать девочки. Отмечается, что мужчина был пьян. Его доставили в полицию. Он во всем сознался.

Энергетики напомнили рязанцам про правила эксплуатации обогревательных электроприборов во время холодов

Энергетики напомнили рязанцам про правила эксплуатации обогревательных электроприборов в связи с наступлением холодов. Рязанцев призывают не оставлять без внимания обогревательные приборы и выключать их, уходя из дома. Избегайте перегрузки электросети и старайтесь не включать одновременно несколько потребителей энергии. Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей. Помните, что электросеть рассчитана на определенный уровень нагрузки. Его превышение может приводить к снижению уровня напряжения, перебоям в работе электрооборудования. Но самое страшное, что может произойти — пожар. Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались — это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети. В период аномальных морозов энергетики убедительно просят жителей не включать в сеть одновременно много мощных приборов. Это может привести к перегрузке сети и повреждению электросетевого оборудования. Сообщить об отключениях электроэнергии, повреждении электрооборудования, узнать о прогнозах и времени восстановления электроснабжения можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (круглосуточно/бесплатно).

В Рязани Московское шоссе расширят на две полосы под железнодорожным путепроводом

В Рязани Московское шоссе расширят на две полосы под железнодорожным путепроводом. Об этом вице-губернатор Артем Бранов заявил в интервью РЗН. инфо для проекта «Итоги 2023 года». По его словам, путепровод существенно усложняет движение на Московском шоссе. «Мы сейчас получили технические условия — возможно выровнять скосы под мостом и сделать по третьей полосе на дороге. Думаю, что мера серьезно разгрузит сложный узел. Надеюсь, в следующем году сделаем проект и дальше преступим к реконструкции», — отметил Бранов. Ранее о расширении дороги под путепроводом заявлял губернатор Павел Малков.

Минобороны заявило об уничтожении 10 ракет над Крымским полуостровом

Минобороны заявило об уничтожении 10 ракет над Крымским полуостровом. Об этом 4 января пишет РИА Новости. По данным министерства, в 17:20 пресекли попытку «осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации». Ранее в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

В Рязани восемь улиц остались без света