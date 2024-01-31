Зеленский призвал европейские страны перечислять помощь для украинских беженцев в госбюджет Украины. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным издания, после того, как Германия передала Украине новую партию оружия, Зеленский поблагодарил власти страны и намекнул на новую помощь.
Президент Украины заявил, что будет лучше, если страны начнут перечислять деньги не напрямую беженцам, а поспособствуют пополнению бюджета страны.
«Для нас намного лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, перечисляя деньги в бюджет Украины, а потом Украина перераспределяла деньги в зависимости от того, где находится этот человек», — заявил Зеленский
Он пояснил, что такая мера нужна, чтобы большая часть денег, предназначенных украинцам, не оставалась за пределами Украины.
Ранее Германия отправила Украине системы ПВО Skynex.