Зеленский призвал европейские страны перечислять помощь для украинских беженцев в госбюджет Украины

Он пояснил, что такая мера нужна, чтобы большая часть денег, предназначенных украинцам, не оставалась за пределами Украины.

Зеленский призвал европейские страны перечислять помощь для украинских беженцев в госбюджет Украины. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, после того, как Германия передала Украине новую партию оружия, Зеленский поблагодарил власти страны и намекнул на новую помощь.

Президент Украины заявил, что будет лучше, если страны начнут перечислять деньги не напрямую беженцам, а поспособствуют пополнению бюджета страны.

«Для нас намного лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, перечисляя деньги в бюджет Украины, а потом Украина перераспределяла деньги в зависимости от того, где находится этот человек», — заявил Зеленский

Он пояснил, что такая мера нужна, чтобы большая часть денег, предназначенных украинцам, не оставалась за пределами Украины.

Ранее Германия отправила Украине системы ПВО Skynex.