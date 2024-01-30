Германия отправила Украине системы ПВО Skynex

Они рассчитаны для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.

Украина получила от Германии новые системы ПВО Skynex. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинское издание УНИАН.

Известно, что батареи систем ПВО Skynex произведены концерном Rheinmetall в Германии. Они предназначены для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.

Системы ПВО оснащены радаром с дальностью действия в 50 километров, командным пунктом, а также четырьмя пушками с собственными радарами и электрооптическими датчиками.