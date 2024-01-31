Стала известна причина пожара в больнице имени Семашко, произошедшего в 2021 году

Пожар в больнице имени Семашко в 2021 году возник из-за скрытого дефекта медоборудования.

Стала известна причина пожара в больнице имени Семашко, произошедшего в 2021 году. Об этом главреду РЗН. Инфо рассказал прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев.

Он рассказал, что пожар в больнице имени Семашко в 2021 году возник из-за скрытого дефекта медоборудования.

Прокурор отметил, что после экспертизы следователи пришли к выводу и прокуратура с этим согласилась, что пожар возник из-за скрытого дефекта в источнике бесперебойного питания медоборудования. Нарушений в действиях медперсонала следователи не нашли.

Уголовное дело в отношении главного врача Людмилы Сорокиной прекращено.

Напомним, в реанимации рязанской больницы имени Семашко в июне 2021 года произошел пожар. Во время него погибли три пациента, еще одна женщина умерла спустя три дня.