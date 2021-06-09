Опубликован список погибших и пострадавших при пожаре в рязанской больнице имени Семашко

Все пострадавшие и погибшие находились в «красной зоне» больницы.

Опубликован список погибших и пострадавших при пожаре в рязанской больнице имени Семашко. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

На пожаре погибли три пациентки реанимации ковидного отделения — Куликова (63 года), Сидорова (72 года) и Гренадерова (65 лет).

В списке пострадавших числятся — Киселева Т. (61 год), Лурин А. (59 лет), Федорова Елена, 26 лет (медсестра), Бурова Злата, 26 лет (медсестра).