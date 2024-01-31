Облпрокурор прокомментировал информацию о создании мусорного полигона под Рязанью

По данным Коданева, ведомство проводит проверку.

Облпрокурор Дмитрий Коданев прокомментировал информацию о создании мусорного полигона под Рязанью.

Журналист телекомпании «Город» поднял тему на брифинге в прокуратуре Рязанской области, сказав, что жители Рязанского района очень переживают из-за возможного строительства полигона.

«Знаю, что вы тоже осведомлены о полигоне. Насколько можно говорить о его законности?», — поинтересовалась журналист.

«Мы говорим пока только о планах строительства. Насколько мне известно, речь идет не о строительстве мусорного полигона, а о размещении современного мусороперерабатывающего комплекса. По крайней мере по предварительным данным. Сейчас мы оценку соответствующим планам в связи с обращениями и общественным резонансом даем, проводим проверку. Но сегодня, опять же, мы говорим только о планах», — прокомментировал ситуацию Коданев. Он пообещал сообщить СМИ о результатах проверки.

«Озабоченность граждан понятна. Проблем с экологией Рязани хватает», — подытожил он.

Ранее стало известно, что мусорный полигон должен появиться около села Агарково, в 12 километрах от Рязани. Пользователи портала Change.org создали петицию против строительства объекта. Также сообщение прокомментировали в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.