Власти прокомментировали информацию о создании мусорного полигона под Рязанью

В министерстве рассказали, что данный участок рассматривается как одно из возможных мест для строительства высокотехнологичного мусороперерабатывающего комплекса.

Власти прокомментировали информацию о создании мусорного полигона под Рязанью. Комментарий появился к Telegram-канале министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

«Создание дополнительного мусорного полигона для захоронения отходов, дополнительно к предусмотренным в региональной схеме, противоречило бы целям, установленным для сферы обращения с отходами, а, именно, обеспечению снижения объемов захораниваемых отходов до 50% общего объема образования», — написали в сообщении.

В министерстве рассказали, что данный участок рассматривается как одно из возможных мест для строительства высокотехнологичного мусороперерабатывающего комплекса.

«Создание таких комплексов нацелено на снижение нагрузки на экологию и за счет грамотной переработки позволит кардинально сократить количество захораниваемых отходов в регионе», — отметили в ведомстве.

Власти подчеркнули, что на сегодняшний день подписанного соглашения на реализацию каких-либо проектов в отношении данного участка нет.

Ранее стало известно, что рязанцы создали петицию против появления мусорного полигона.