Власти прокомментировали информацию о создании мусорного полигона под Рязанью. Комментарий появился к Telegram-канале министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
«Создание дополнительного мусорного полигона для захоронения отходов, дополнительно к предусмотренным в региональной схеме, противоречило бы целям, установленным для сферы обращения с отходами, а, именно, обеспечению снижения объемов захораниваемых отходов до 50% общего объема образования», — написали в сообщении.
В министерстве рассказали, что данный участок рассматривается как одно из возможных мест для строительства высокотехнологичного мусороперерабатывающего комплекса.
«Создание таких комплексов нацелено на снижение нагрузки на экологию и за счет грамотной переработки позволит кардинально сократить количество захораниваемых отходов в регионе», — отметили в ведомстве.
Власти подчеркнули, что на сегодняшний день подписанного соглашения на реализацию каких-либо проектов в отношении данного участка нет.
Ранее стало известно, что рязанцы создали петицию против появления мусорного полигона.