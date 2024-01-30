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В ГИБДД рассказали, почему рязанцам не приходят штрафы за выезд на «выделенку»
Замначальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД по Рязанской области Игорь Харчиков прояснил этот вопрос.

Замначальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД по Рязанской области Игорь Харчиков рассказал, почему рязанцам не приходят штрафы за выезд на «выделенку». Соответствующий эфир ГТРК «Ока» опубликовали 30 января.

«В данный момент нужно смотреть на погодные условия: видно ли четко разметки, расчищено ли дорожное полотно», — заявил Харчиков.

По его словам, водители могут оспорить нарушение, если разметки не видно на фотофиксации, которая приходит со штрафом.

Ранее рязанцы неоднократно жаловались на водителей легковушек, которые ездят по выделенной для общественного транспорта полосе. В Рязани только за два месяца (июнь-июль 2023 года) зафиксировали более 50 нарушений при движении по выделенной полосе. В настоящее время количество нарушений увеличилось.