В Рязани зафиксировали более 50 нарушений при движении по выделенной полосе
В Рязани за июнь-июль 2023 года сотрудники ГИБДД зафиксировали более 50 нарушений при движении по выделенной полосе для общественного транспорта.
В Рязани за июнь-июль 2023 года сотрудники ГИБДД зафиксировали более 50 нарушений при движении по выделенной полосе для общественного транспорта. Об этом
Отмечается, что это данные на 18 июля. В настоящее время количество нарушений увеличилось.
«Сейчас уже установлены камеры, в соцсетях выложили фото первых „счастливчиков“, попавшихся за езду по выделенной полосе. Что ж, потихоньку и в этом направлении наводится порядок. Выделенные полосы для общественного транспорта в Рязани — серьезный шаг, чтобы наш город стал лучше», — написал депутат.
Польевтов отметил, что наказание за нарушение ПДД и выезд на «выделенку» должно быть неотвратимым.