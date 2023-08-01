В Рязани зафиксировали более 50 нарушений при движении по выделенной полосе

В Рязани за июнь-июль 2023 года сотрудники ГИБДД зафиксировали более 50 нарушений при движении по выделенной полосе для общественного транспорта.

В Рязани за июнь-июль 2023 года сотрудники ГИБДД зафиксировали более 50 нарушений при движении по выделенной полосе для общественного транспорта. Об этом сообщил депутат облдумы Вадим Польевтов на своей странице во ВКонтакте.

Отмечается, что это данные на 18 июля. В настоящее время количество нарушений увеличилось.

«Сейчас уже установлены камеры, в соцсетях выложили фото первых „счастливчиков“, попавшихся за езду по выделенной полосе. Что ж, потихоньку и в этом направлении наводится порядок. Выделенные полосы для общественного транспорта в Рязани — серьезный шаг, чтобы наш город стал лучше», — написал депутат.

Польевтов отметил, что наказание за нарушение ПДД и выезд на «выделенку» должно быть неотвратимым.