Рязанка пожаловалась на нечищеные от сосулек крыши в центре города

«Кто будет отвечать за последствия?» — отмечается в посте.

Рязанка пожаловалась на нечищеные от сосулек крыши в центре города. Об этом она написала в Telegram-канале «RZN.Life».

"Куда смотрит администрация? Ленина, 51. Центр города! Рядом универ. Светофор! Огромная проходимость людей! Свисают сосульки, тротуары скользкие. Сегодня на улице «+", кто будет отвечать за последствия?» — отмечается в посте.

На размещенных снимках видно, что на крыше здания образовалась наледь.

Напомним, ранее на крыше этого же дома уже образовывался сугроб.