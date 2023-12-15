В центре Рязани над тротуаром повис сугроб

На пересечении улиц Право-Лыбедская и Ленина над тротуаром повис сугроб.

На пересечении улиц Право-Лыбедская и Ленина над тротуаром повис сугроб. Об этом РЗН. Инфо рассказали читатели.

Тротуар под снежной шапкой огородили сигнальной лентой, но чтобы пройти эту часть дороги рязанцам приходится идти по проезжей части. Рязанец, поделившийся фотографиями с редакцией, рассказал, что некоторые люди проходят под нависшим снегом и льдом, чтобы не выходить на дорогу к машинам.

Ранее рязанцы пожаловались на свисающие с крыш домов сугробы.