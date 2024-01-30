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Премьер Венгрии заявил, что Трамп может остановить конфликт на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп является «единственным лидером, способным остановить войну».

Премьер Венгрии заявил, что Трамп может остановить конфликт на Украине. Об этом пишет РБК.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп является «единственным лидером, способным остановить войну».

«Если бы в феврале 2022 года президентом США был Дональд Трамп, войны в Европе бы не было. Я не вижу сегодня никого, кроме него, ни в Европе, ни в Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну. У мира есть имя — Дональд Трамп», — заявил Орбан.

Ранее он заявил, что конфликт между Россией и Украиной можно решить только путем переговоров.