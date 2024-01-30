В Венгрии заявили, что конфликт между Россией и Украиной можно решить только путем переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военного решения конфликта между Россией и Украиной нет, его можно разрешить только путем мирных переговоров. Об этом пишет
«Мы считаем, что единственное решение — дипломатическое. Оно предполагает прекращение огня и мирные переговоры», — сказал Орбан.
Также премьер-министр отметил, что решение ЕС о выделении Украине 50 млрд евро «входит в рамки военного решения». Ни он, ни население Венгрии это не поддерживают. Кроме этого Орбан отметил, что эти деньги нужны самим европейцам (французам, немцам, полякам и венграм), так как страны страдают от плохих экономических показателей.
Также премьер-министр добавил, что Венгрия выступает против эскалации конфликта и «имеет полное право не соглашаться на предложения ЕС».