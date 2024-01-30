Правительство Украины внесло в парламент новый законопроект о мобилизации
Текст законопроекта пока не обнародован
Правительство Украины внесло в парламент новый законопроект о мобилизации. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что текст законопроекта пока не обнародован. Ранее в законопроекте предлагалось отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.
По данным украинских СМИ, документ может быть рассмотрен Радой в первом чтении 6 февраля.
Ранее законопроект о мобилизации на Украине вернули на доработку.