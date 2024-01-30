На территории Черезовских прудов в Рязани установят арт-объект «Уточки»
Авторами инициативы стали краевед Арсен Бабурин и скульптуры Василий и Полина Горбуновы.
На территории Черезовских прудов в Рязани установят арт-объект «Уточки». Об этом сообщает сайт мэрии.
Авторами инициативы стали краевед Арсен Бабурин и скульптуры Василий и Полина Горбуновы. Скульпторы представили первый, черновой макет композиции.
В мэрии также рассказали, что на территории парка сделают дорожки и освещение, установят видеонаблюдение, лавочки и урны.
Напомним, на расчистку территории Черезовских прудов выделили два миллиона рублей.