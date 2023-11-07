В Рязани на расчистку территории Черезовских прудов выделили два миллиона рублей

В Рязани на расчистку территории Черезовских прудов с четной стороны выделили два миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 1 млн 999 тысяч 994 рубля. Подрядчик повалит деревья и спилит ветви, выкорчует пни, расчистит площади от кустарников и мелколесья вручную при густой поросли, очистит территорию от мусора.

Работы планируется выполнить до 27 ноября.

Ранее РЗН. инфо выяснил, как изменились Черезовские пруды после благоустройства.