Минцифры: доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время

В настоящее время идут восстановительные работы.

Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время. Об этом сообщили в Минцифры.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением», — написали в сообщении.

В настоящее время идут восстановительные работы.

Ранее россияне массово пожаловались на сбои в работе мобильных операторов.