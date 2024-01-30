Россияне массово пожаловались на сбои в работе мобильных операторов

О проблемах с доступом ко всем доменам «ru», а также популярным приложениям сообщают жители крупных российских городов.

Россияне массово пожаловались на сбои в работе мобильных операторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

О проблемах с доступом ко всем доменам «ru», а также популярным приложениям сообщают жители крупных российских городов.

Жалобы поступают от пользователей МТС, Мегафона, Ростелекома и других российских провайдеров связи.