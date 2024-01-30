Буданов: у мобилизованных украинцев нет никакой мотивации

Все, кто хотел защищать Украину, вступили в ВСУ в первые полгода.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у мобилизованных украинцев практически нет никакой мотивации. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Буданов отметил, что все, кто хотел защищать Украину, вступили в ВСУ в первые полгода.

«Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, их коэффициент полезного действия будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время», — сказал Буданов.

Глава военной разведки признал, что мужчины в стране массово уклоняются от мобилизации.

«Все болеют за Украину, но все бегут», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал факт насильственной мобилизации.