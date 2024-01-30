Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
Срд, 31
Чтв, 01
ЦБ USD 89.29 -0.32 31/01
ЦБ EUR 96.79 -0.19 31/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
Вчера 15:29
1 550
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
7 366
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
8 531
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
11 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Буданов: у мобилизованных украинцев нет никакой мотивации
Все, кто хотел защищать Украину, вступили в ВСУ в первые полгода.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у мобилизованных украинцев практически нет никакой мотивации. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Буданов отметил, что все, кто хотел защищать Украину, вступили в ВСУ в первые полгода.

«Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, их коэффициент полезного действия будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время», — сказал Буданов.

Глава военной разведки признал, что мужчины в стране массово уклоняются от мобилизации.

«Все болеют за Украину, но все бегут», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал факт насильственной мобилизации.