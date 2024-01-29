Владимир Зеленский признал факт насильственной мобилизации в Украине

Владимир Зеленский признал факт насильственной мобилизации в Украине. Об этом он рассказал в интервью ARD.

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Правильно ли это? Абсолютно нет, они не должны этого делать. Поэтому я и попросил наших военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект, чтобы не было шансов [у военкомов] ходить по улицам [и раздавать повестки]", — заявил президент Украины.