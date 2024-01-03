В ГИБДД рассказали подробности задержания пьяного водителя в центре Рязани

Инцидент произошел во вторник, 2 января.

В рязанской Госавтоинспекции прокомментировали погоню на Горбатом мосту.

Во вторник, 2 января, патрульные остановили Audi. За рулем находился 43-летний житель Рязанской области.

При общении с ним полицейские установили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и неустойчивость позы. Ему предложили пройти освидетельствование. У него обнаружили 0,743 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На него составили административный протокол.

Напомним, ранее стало известно о погоне с участием машин полиции.