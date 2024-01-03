В Рязани случилась погоня с участием полицейских автомобилей

Инцидент произошел на Горбатом мосту.

В Рязани случилась погоня с участием полицейских автомобилей. Об этом РЗН. инфо сообщил читатель.

Инцидент произошел на Горбатом мосту. По словам пользователя, за Audi следовали десять полицейских автомобилей.

Позже в Telegram-канале RZN_Life появилось видео задержания нарушителя. Отмечается, что за машиной ехали четыре экипажа — два Hyundai Solaris и две Skoda. «Перелетел через Горбатый мост и врезался в припаркованное авто. Его вытащили из авто, он плоховато стоял на ногах, сопротивлялся аресту, но это не помогло», — отметили в публикации.