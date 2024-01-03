Очевидец рассказал подробности погони в центре Рязани

По его словам, пьяный автомобилист едва не сбил пешеходов, пересекавших дорогу.

Очевидец рассказал РЗН. инфо подробности погони в центре Рязани.

«Audi A6 перелетела Горбатый мост (со стороны „Самохвала“) и улетела в автосервис, неслась с большой скоростью по улицам Семена Середы, Дзержинского. Приехало более десяти машин, водитель был пьян», — отметил пользователь.

По его словам, автомобилист едва не сбил пешеходов, пересекавших дорогу.

Напомним, об инциденте стало известно в среду, 3 января.