ВС РФ освободили село в Харьковской области
29 января подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области.
ВС РФ освободили село в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, 29 января подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области.
Также ВС РФ за сутки уничтожили две бронемашины, три пикапа и гаубицу «Мста-Б», два автомобиля, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
За сутки ВСУ потеряли 650 человек.
ПВО РФ за сутки сбила снаряд HIMARS и 34 БПЛА.
Ранее российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области.