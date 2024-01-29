ВС РФ освободили село в Харьковской области

29 января подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области.

ВС РФ освободили село в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, 29 января подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области.

Также ВС РФ за сутки уничтожили две бронемашины, три пикапа и гаубицу «Мста-Б», два автомобиля, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

За сутки ВСУ потеряли 650 человек.

ПВО РФ за сутки сбила снаряд HIMARS и 34 БПЛА.

Ранее российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области.