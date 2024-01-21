Минобороны: российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области

Российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны.

«На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений „Западной“ группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», — говорится в сообщении.

По словам ведомства, отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и первой бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны ДНР и Коломыйчиха ЛНР.

В Минобороны добавили, что противник потерял до 55-ти военнослужащих и два автомобиля.