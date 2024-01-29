В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 7 164 случая болезни. Показатель заболеваемости составил 66,0 на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 15,5%.

В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 7 164 случая болезни. Показатель заболеваемости составил 66,0 на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 15,5%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

Напомним, на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели 8 475 рязанцев.