В Рязанской области снова выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 8 475 случаев заболеваний.
В Рязанской области снова выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 8 475 случаев заболеваний. Показатель заболеваемости составил 78,1 на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 9,9%.
Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.
Напомним, на прошлой неделе в Рязанской области гриппом и ОРВИ заболели 7 712 человек.