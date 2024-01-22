В Рязанской области снова выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 8 475 случаев заболеваний.

В Рязанской области снова выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировали 8 475 случаев заболеваний. Показатель заболеваемости составил 78,1 на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 9,9%.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

Напомним, на прошлой неделе в Рязанской области гриппом и ОРВИ заболели 7 712 человек.