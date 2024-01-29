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В Германии заявили, что Киеву стоит пойти на переговоры, «пока не поздно»
Такое мнение выразил немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье издания Focus. Его цитирует газета «Известия».

В Германии заявили, что Киеву стоит пойти на переговоры, «пока не поздно». Такое мнение выразил немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье издания Focus. Его цитирует газета «Известия».

Журналист проанализировал недавнее интервью Зеленского каналу ARD и отметил, что в кадре он «выглядел подавленным» и больше не производил впечатление «уверенного в победе президента».

Автор также указал, что Зеленский «утратил важные части национального суверенитета из-за зависимости от западной военной помощи».

Ранее в Верховной Раде рассказали о появлении предпосылок к переговорам Украины и России.