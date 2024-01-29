В Верховной Раде рассказали о появлении предпосылок к переговорам Украины и России

Условий, которые нужны для того, чтобы начать обсуждать завершение украинского конфликта, становится все больше. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет РЕН.ТВ.
«Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны», — сообщил он.
Дубинский считает, что категоричная позиция Владимира Зеленского связана с завершением его президентского срока. Не исключено, что власть впоследствии может быть передана в парламент, а принятие решение возложат на депутатов.
Депутат напомнил, что на Украине уже была ситуация, когда после евромайдана парламентариев «силой свозили» в Раду, чтобы получить необходимое количество голосов. Те, кто «поумнее», не хотят повторения этого, как и своего участия в такой деятельности.