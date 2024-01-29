В Верховной Раде рассказали о появлении предпосылок к переговорам Украины и России

Условий, которые нужны для того, чтобы начать обсуждать завершение украинского конфликта, становится все больше.

Условий, которые нужны для того, чтобы начать обсуждать завершение украинского конфликта, становится все больше. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишет РЕН.ТВ.

«Если я правильно считываю знаки, то создается все больше условий, необходимых для начала обсуждения параметров завершения войны», — сообщил он.

Дубинский считает, что категоричная позиция Владимира Зеленского связана с завершением его президентского срока. Не исключено, что власть впоследствии может быть передана в парламент, а принятие решение возложат на депутатов.

Депутат напомнил, что на Украине уже была ситуация, когда после евромайдана парламентариев «силой свозили» в Раду, чтобы получить необходимое количество голосов. Те, кто «поумнее», не хотят повторения этого, как и своего участия в такой деятельности.