Правительство РФ поддержало закон, запрещающий увольнять вдов ветеранов боевых действий

Правительство РФ в целом поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его супругу с работы. Однако авторы инициативы должны учесть замечания и доработать документ.

Правительство РФ поддержало закон, запрещающий увольнять вдов ветеранов боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, правительство РФ в целом поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его супругу с работы. Однако авторы инициативы должны учесть замечания и доработать документ.

Напомним, что к ветеранам боевых действий приравнены в том числе и участники специальной военной операции.