Правительство РФ поддержало закон, запрещающий увольнять вдов ветеранов боевых действий
Правительство РФ в целом поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его супругу с работы. Однако авторы инициативы должны учесть замечания и доработать документ.
Правительство РФ поддержало закон, запрещающий увольнять вдов ветеранов боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, правительство РФ в целом поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его супругу с работы. Однако авторы инициативы должны учесть замечания и доработать документ.
Напомним, что к ветеранам боевых действий приравнены в том числе и участники специальной военной операции.