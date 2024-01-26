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Бойцов СВО начнут признавать ветеранами по документам о награждении или ранении
Эта функция будет доступна с 1 апреля.

Президент России Владимир Путин поручил признавать участников СВО ветеранами боевых действий на основе документов о ранении или награждении вне зависимости от наличия подписанного контракта. Об этом пишет ТАСС.

«Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции, на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения специальной военной операции увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Для того, чтобы получить статус ветерана боевых действий на основе награждения, необходимо будет предоставить копию удостоверения или другие документы, в которых указаны основания награждения.

Поручение дано Правительству России. Исполнить его должны до 1 апреля.