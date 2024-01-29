ЕС продлил действие экономических санкций против России до 31 июля

Отмечается, что Евросоюз намерен продлевать санкции против России, как минимум, до окончания украинского конфликта.

ЕС продлил действие экономических санкций против России до 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

29 января Евросовет продлил еще на шесть месяцев свои ограничительные меры против России.

Отмечается, что Евросоюз намерен продлевать санкции против России, как минимум, до окончания украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Мизулина и «Лига безопасного интернета» вошли в санкционный список ЕС.