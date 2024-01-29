Мизулина и «Лига безопасного интернета» вошли в санкционный список ЕС

Об этом сообщается на официальном портале Евросоюза

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина вошла в список санкций Евросоюза. Также туда внесли и саму организацию, уточняет официальный портал Евросоюза.

В заявлении организации указано, что помимо Мизулиной в списке оказались еще три человека — они являются представителями российской судебной системы. В документе отмечается, что они якобы ответственны за серьезные нарушения прав человека.