Александра Трусова станет Чемпионкой России 2022 после дисквалификации Валиевой

По данным канала, после решения дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву, ее лишат девяти титулов, которые она завоевала с даты начала дисквалификации — с 25 декабря 2021 года.

Александра Трусова станет Чемпионкой России 2022 после дисквалификации Валиевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, после решения дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву, ее лишат девяти титулов, которые она завоевала с даты начала дисквалификации — с 25 декабря 2021 года.

Среди них: Чемпионка России 2022, Чемпионка Европы 2022, Золото I этапа Гран-при России 2022/2023, Золото III этапа Гран-при России 2022/2023, Чемпионка России по прыжкам 2023, Серебро Чемпионата России 2023, Серебро финала Гран-при России 2022/2023, Золото VI этапа Гран-при России 2023/2024, Бронза Чемпионата России 2024.

После этого Александра Трусова станет чемпионкой России, а Анна Щербакова — чемпионкой Европы 2022 года.