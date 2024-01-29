Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Напомним, во время Олимпиады в допинг-пробе Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Следы вещества нашли в пробе, взятой 25 декабря 2021 на чемпионате России. С этого времени и будет отсчитываться дисквалификация.
Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за допинга. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, во время Олимпиады в допинг-пробе Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Следы вещества нашли в пробе, взятой 25 декабря 2021 на чемпионате России. С этого времени и будет отсчитываться дисквалификация.
РУСАДА признала Валиеву невиновной в умышленном нарушении антидопинговых правил, но ее победу на чемпионате России-2022 аннулировали.