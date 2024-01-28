Во Владивостоке рязанского подрядчика оштрафовали почти на полтора миллиарда рублей

Во Владивостоке рязанского подрядчика оштрафовали почти на полтора миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что ООО ГК «Альянс» в срок до 1 октября 2023 года не выполнило работы по строительству четырех жилых домов на улице Русской во Владивостоке. Дома предназначались для переселения людей из аварийного жилья, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Из-за нарушений прокурор Владивостока возбудил на юрлицо дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ).

Мировой судья признал организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере более 1,4 млрд рублей.

Напомним, в Рязани ГК «Альянс» выполняла работы по ремонту моста через Оку. Суд потребовал взыскать c подрядчика более 160 миллионов.