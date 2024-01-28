В Ростове-на-Дону в аварийной пятиэтажке обрушился первый подъезд

Никто не пострадал, здание оцепили.

В Ростове-на-Дону в аварийной пятиэтажке обрушился первый подъезд. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, здание оцепили.

«С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд», — добавил глава региона.

Напомним, в Ростове-на-Дону начала рушиться стена пятиэтажки. Жители услышали сильный грохот. Людей эвакуировали.

Фото: Telegram-канал Василия Голубева