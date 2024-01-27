В Ростове-на-Дону начала рушиться стена пятиэтажки

Стена жилого пятиэтажного дома обрушилась на улице Нариманова в Ростове-на-Дону в субботу, 27 января. Видео опубликовано в соцсетях.

Стена жилого пятиэтажного дома обрушилась на улице Нариманова в Ростове-на-Дону в субботу, 27 января. Видео опубликовано в соцсетях.

По словам жильцов, они услышали сильный грохот и выбежали на улицу. Оказалось, что часть пятиэтажки покосилась и начала рушиться. На место вызвали сотрудников МЧС.

Людей эвакуировали, пишет Shot. Спасатели отключили дом от газоснабжения. На месте работает скорая. Информации о пострадавших пока нет.