Украинский политолог заявил, что в Верховной Раде зреет бунт против Зеленского

Он считает, что в парламенте зреет бунт против нынешнего президента и начинает формироваться большинство за главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинский политолог заявил, что в Верховной Раде зреет бунт против Зеленского. Об этом пишет RT.

Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник. Он считает, что Украина вступила в парламентский кризис, который может привести к уменьшению полномочий Владимира Зеленского.

Политолог считает, что в парламенте зреет бунт против нынешнего президента и начинает формироваться большинство за главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смена Зеленского на Залужного не изменит ситуацию в украинском конфликте.