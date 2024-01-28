Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
-3°
Пнд, 29
-5°
Втр, 30
ЦБ USD 89.52 0.86 27/01
ЦБ EUR 97.09 0.45 27/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
2 852
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
7 490
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
10 511
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
15 028
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Украинский политолог заявил, что в Верховной Раде зреет бунт против Зеленского
Он считает, что в парламенте зреет бунт против нынешнего президента и начинает формироваться большинство за главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинский политолог заявил, что в Верховной Раде зреет бунт против Зеленского. Об этом пишет RT.

Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник. Он считает, что Украина вступила в парламентский кризис, который может привести к уменьшению полномочий Владимира Зеленского.

Политолог считает, что в парламенте зреет бунт против нынешнего президента и начинает формироваться большинство за главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смена Зеленского на Залужного не изменит ситуацию в украинском конфликте.